Il cardigan indossato da Ryan Gosling in Project Hail Mary conquista i social e diventa oggetto di culto. Tra meme e sold out, il look dimostra come anche un capo semplice possa trasformarsi in fenomeno pop. Non servono armature futuristiche o costumi spettacolari per lasciare il segno, a volte basta un cardigan. È quello che sta accadendo con Project Hail Mary, dove un capo apparentemente ordinario indossato da Ryan Gosling si è trasformato in un inatteso protagonista culturale. Un cardigan, mille significati: quando il costume diventa fenomeno Nel cinema contemporaneo, il confine tra costume di scena e oggetto di culto è sempre più sottile. Lo dimostra il caso di L'Ultima Missione: Project Hail Mary, dove il cardigan indossato da Ryan Gosling ha rapidamente superato il suo ruolo narrativo per diventare un fenomeno virale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling, il cardigan con le volpi di Project Hail Mary diventa virale e detta tendenza

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