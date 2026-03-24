rugby valdarno una settimana di successi e crescita per tutte le categorie

Arezzo, 24 marzo 2026 – È stata una settimana intensa e ricca di soddisfazioni per il Rugby Valdarno, impegnato in una serie di appuntamenti che hanno coinvolto atleti di ogni categoria, tra competizioni internazionali, tornei e attività amatoriali. Giovedì si è aperta con un match internazionale: la squadra di Progetto Arte Toscana, di cui fa parte Melissa Corsi, ha affrontato una selezione canadese in una sfida di alto livello tecnico. La formazione toscana ha vinto con un netto 41-24, confermando lo stato di forma del gruppo e la capacità di competere anche oltre i confini nazionali. Il weekend ha avuto un clima più conviviale e partecipativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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