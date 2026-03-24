Nella giornata del 24 marzo 2026 a Rozzano, una donna titolare di un bar, tabacchi e trattoria in via Buozzi a Pontesesto, è stata vittima di una rapina. I rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto, mentre un impiegato ha tentato di bloccarli. Durante la fuga, l’auto ha investito gravemente un’edicola, causando lesioni alla donna che si trovava sul luogo.

Rozzano (Milano), 24 marzo 2026 – Una donna, titolare di un bar, tabacchi e trattoria di via Buozzi a Pontesesto, è stata rapinata della borsa. Gravissima un’ altra commerciante che, intervenuta per aiutarla, è stata travolta dall’auto dei rapinatori in fuga. Dettagli della rapina. La vittima della rapina era appena salita a bordo della propria auto quando, dal lato del guidatore, è sbucato un uomo che ha sfondato il finestrino e le ha strappato la borsa. La donna ha tentato di reagire per impedire il furto, iniziando a urlare. Le sue grida di aiuto hanno attirato alcuni presenti, tra cui Sara Verego, che insieme al marito gestisce l’edicola della via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, tenta di fermare i rapinatori in fuga: gravissima edicolante travolta dall’auto dei banditi

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