Rosalía le migliori canzoni

In scaletta 15 dei diciotto brani del disco, tra cui la celebre Berghain, arricchita dall’intervento vocale di Björk, e Mio Cristo piange diamanti. Quest’ultima si è rivelata uno dei momenti più intensi della setlist: Rosalía, sola e vestita di bianco, ha cantato in italiano davanti a un pubblico immerso in un devoto silenzio. Le immagini religiose e i richiami alla storia dell’arte hanno permeato l’intero spettacolo, dal copricapo bianco simile a quello di una suora fino a un gigantesco incensiere oscillante, contribuendo a costruire un’estetica solenne e teatrale. Reimmaginando il flamenco mescolandolo con musica pop e hip-hop, la 33enne superstar originaria di Barcellona è salita alla ribalta nel 2018 con l’LP El Mal Querer prima consacrarsi a livello globale con Motomami nel 2022. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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