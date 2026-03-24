Roma | travestito da netturbino deruba 90enne in zona Cecchignola arrestato 24enne

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Roma dopo aver rubato a un'anziana di 90 anni in zona Cecchignola. Secondo quanto riferito, il giovane si era travestito da netturbino e si nascondeva tra i bidoni della spazzatura prima di compiere il furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dell’arrestato.

Nascosto tra i bidoni della spazzatura e travestito da netturbino, un giovane ha commesso un furto ai danni di un uomo di 90 anni nella zona di Cecchignola, a Roma. Per questo motivo, gli agenti della polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un ragazzo di 24 anni, già noto per precedenti specifici, accusato di furto aggravato. Il Furto in Viale dell’Esercito. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì mattina, quando il 24enne, camuffato da netturbino, si trovava in attesa tra i cassonetti di viale dell’Esercito. Approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, che era intento a scegliere come differenziare i rifiuti, il giovane si è avvicinato e gli ha sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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