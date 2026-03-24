Il centro sportivo Fulvio Bernardini si trasforma in un laboratorio clinico ad alta tensione, dove la Roma di Gian Piero Gasperini tenta di disinnescare l’emergenza infortuni che ha devastato il reparto mediano e offensivo. La notizia di giornata riguarda il semaforo verde per Matias Soulé: l’attaccante argentino, fermo da trenta giorni, ha completato il protocollo di recupero e sarà regolarmente a disposizione per il big match contro l’ Inter. Un rientro vitale per lo scacchiere tattico giallorosso, che ritrova estro e imprevedibilità proprio nel momento in cui la corsa Champions League entra nella fase più critica. Diversa la cronotabella per Manu Koné, il cui percorso di riabilitazione è segnato da una data simbolica: il 25 aprile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé vede l’Inter: stop al calvario. Koné punta il Bologna

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