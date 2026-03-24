Roma scatta l’operazione Inter | Soulé torna in gruppo

A Roma, la squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo Fulvio Bernardini dopo un periodo di pausa. Durante questa sessione, un giocatore ha ricominciato a partecipare alle attività di gruppo. L’allenatore ha diretto l’allenamento, mentre la squadra si è concentrata su esercitazioni tecniche e tattiche. Nessun altro dettaglio sulla durata o gli obiettivi delle sessioni è stato comunicato.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha riaperto i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini inaugurando ufficialmente l’operazione Inter. Dopo il successo vitale contro il Lecce, i giallorossi sono tornati in campo questo pomeriggio per la prima seduta di allenamento in vista del big match del prossimo 5 aprile. In uno spogliatoio inevitabilmente svuotato dalle partenze dei nazionali, il tecnico piemontese ha iniziato a lavorare sulla tenuta tattica, puntando a sfruttare la sosta per azzerare le tensioni interne e recuperare gli asset strategici del suo scacchiere. La notizia di giornata, che sposta sensibilmente gli equilibri offensivi in vista della sfida ai nerazzurri, riguarda il ritorno a pieno regime di Matías Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, scatta l’operazione Inter: Soulé torna in gruppo Articoli correlati Roma-Napoli, scatta l’operazione recupero: Vaz torna in gruppo, rebus DybalaLa Roma riapre i cancelli di Trigoria questo pomeriggio per dare il via alla marcia di avvicinamento verso lo scontro diretto per la Champions League... Leggi anche: Roma, Dybala papà torna in gruppo: Hermoso e Soulé in dubbio per Genova Altri aggiornamenti su Roma scatta l'operazione Inter Soulé... Temi più discussi: Castel Fusano, via 27 alberi morti nell’area della villa di Plinio: scatta l’intervento urgente; Nuova operazione anti-droga con droni al Quarticciolo: 12 arresti; Roma, bloccato nel traffico canta Ordinary di Alex Warren: scatta l'applauso dei passanti; Roma, blitz a Fidene: oltre 30mila euro di sanzioni, un arresto e attività sospese. Nuovo stadio Flaminio, l’ass. Onorato: «Progetto serio e ambizioso! Scatta l’operazione verità»Nuovo stadio Flaminio, l’onorevole Alessandro Onorato ha dato degli aggiornamenti sul progetto presentato dalla Lazio. Le sue parole Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Mo ... lazionews24.com Roma: non si ferma all’alt e scatta inseguimento a Centocelle, in auto un chilo di marijuanaArrestato un cittadino egiziano a Roma per spaccio di marijuana dopo un inseguimento. Sequestrati 862 grammi di droga e 300 euro. romadailynews.it Roma, massima attenzione per manifestazione sabato tra Askatasuna e No Kings: almeno 15mila in piazza - facebook.com facebook Al via da Roma centenario Dario Fo, non si spengono le polemiche con Milano. Jacopo Fo, 'non ci vogliono'. 24 marzo annullo del francobollo e festa al Sistina #ANSA x.com