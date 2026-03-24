Roma Piazza Verdi | i residenti chiedono tutele immediate e un confronto serio sul futuro del quartiere

Il Movimento Qualità della Vita: “Non una chiusura pregiudiziale, ma servono garanzie concrete su vivibilità, sosta, traffico e sostenibilità dell’intervento” Sul progetto che interessa l’area dell’ex Poligrafico dello Stato a Piazza Verdi, nel quartiere Parioli-Pinciano, cresce la preoccupazione di residenti e associazioni civiche rispetto agli effetti che il trasferimento di grandi funzioni direzionali e la realizzazione di un parcheggio multipiano potrebbero produrre sulla vivibilità del quadrante urbano. Il Movimento Qualità della Vita, chiamato a esprimere una valutazione insieme alla Confederazione Democrazie Cristiane e ai residenti che fanno riferimento all’Associazione Proteggiamo Piazza Verdi, sottolinea che non esiste una contrarietà ideologica o pregiudiziale rispetto agli interventi annunciati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Piazza Verdi Non datata Fotografia Genova bella e stupenda facebook