Roma | lancia barella contro medici Ospedale Castelli e aggredisce militari denunciato 28enne

Un uomo di 28 anni ha preso una barella e l’ha lanciata contro i medici presenti nell’ospedale dei Castelli, in provincia di Roma. Successivamente, ha aggredito anche alcuni militari intervenuti sul posto. L’uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

Un episodio di violenza si è verificato presso l’ospedale dei Castelli, situato in provincia di Roma, dove un uomo di 28 anni ha lanciato una barella contro i medici in servizio. Questo atto di aggressione ha avuto luogo intorno alle 23 di ieri sera, quando il giovane, appena dimesso e in evidente stato di alterazione, si è categoricamente rifiutato di lasciare la struttura. La sua azione ha impedito il regolare svolgimento delle attività del pronto soccorso, creando una situazione di emergenza. Intervento delle Forze dell’Ordine. In seguito all’incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ariccia. Durante le operazioni di contenimento, il 28enne ha aggredito i militari, colpendoli con calci e pugni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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