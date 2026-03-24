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© Calcionews24.com - Roma, i silenzi di Gasperini che fanno (tanto) rumore: cosa ha chiesto a Dan Friedkin e da dove deriva il disallineamento con la dirigenza

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Gasperini tra silenzi e malumori: cosa ha chiesto a chiare lettere Dan Friedkin dopo il flop in Europa@@@ u000e 5??*u0003u0004?eeQ??u0004??~8l??y<4?d)J?Du0006?P (u0014????B????U R??EA??b$2?1 ?B?P %u0003u0001????z?`D6 Q??^u001b,?2 ?Vu0014??J??bu001f?D u0010??TU?@? P7?2f#Qu0002u0011u0002u0004Z?@Vu0011?@ ... corrieredellosport.it

La Roma cola a picco, ora è caccia ai colpevoli: Friedkin messo nel mirino dai tifosiLa stagione della Roma di Gian Piero Gasperini sta prendendo una piega sempre più preoccupante. Nella serata di ieri, i giallorossi sono stati eliminati dall’Europa League per mano del Bologna, capace ... it.blastingnews.com

Gasp ha richiesto un summit alla presenza di Ryan (venuto a Roma per dipanare la matassa) e in call con Dan #Friedkin (confermata indicazione @LAROMA24) per chiarire entro pochi giorni se esistono piani futuri ambiziosi. Servono 9-10 calciatori, alcuni di x.com

Si scrive Roma si legge Amor. I'll Take You There Choir · Like a Prayer (Choir Version From “Deadpool & Wolverine”). Auguri a Dan Friedkin, colui che ha preso le redini della Roma dopo la gestione Pallotta, fatta di alti e bassi e di rapporti spesso burrascosi c facebook