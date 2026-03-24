Roma flop El Aynaoui | da 23 milioni a possibile partente

Il “caso” Neil El Aynaoui scuote le gerarchie di Trigoria, trasformando l’investimento estivo da 23 milioni di euro in un rebus tattico di difficile risoluzione per Gian Piero Gasperini. Il centrocampista marocchino, reduce dal trionfo in Coppa d’Africa con la propria nazionale, attraversa una preoccupante involuzione tecnica che lo ha visto scivolare nelle preferenze del tecnico giallorosso, scavalcato nelle rotazioni dal giovane Niccolò Pisilli. Nonostante un avvio di stagione incoraggiante — con 12 presenze su 14 e una titolarità fissa nel girone di Europa League condita dal gol al Midtjylland — il ritorno dalla manifestazione continentale ha riconsegnato alla Roma un giocatore svuotato di personalità e sostanza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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