Le ragazze di Rossettini firmano la terza vittoria nei 4 derby stagionali, rimontano la Lazio e confermano la vetta della classifica. Ora il vantaggio sul secondo posto, occupato dall’Inter, è sempre più ampio: sei punti a giornate dal termine. Da 1-0 a 1-2 in 4 minuti: la Roma la ribalta nel finale. Va in scena in casa della Lazio il derby di ritorno nel campionato di Serie A Femminile. Ad aprire le marcature sono proprio le padrone di casa con Nikola Karczewska al suo terzo gol stagionale; prosegue senza reti la sfida capitolina fino a 9’ dal termine con un micidiale uno-due giallorosso che al minuto 81 e 85 vede, rispettivamente, le marcature di Giugliano e Thogersen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile, il derby è giallorosso: ora è +6 sull’Inter

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