Il 19 marzo 2026, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, ha respinto l’appello cautelare dell’Unione Tifosi Romanisti e dall’Associazione Italiana Roma Club, contro l’ordinanza del TAR del Lazio, di conferma del decreto del Ministero dell’Interno del 20 gennaio 2026. Nel dettaglio, il decreto inibisce la possibilità, ai tifosi della Roma, di seguire la squadra in trasferta. Il collegio ha ritenuto prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, rispetto al diritto dei tifosi di seguire la squadra in trasferta. Tra le motivazioni, l’ordinanza richiama i gravi scontri del 18 gennaio 2026 sull’autostrada A1 tra ultras romanisti e fiorentini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, divieto di trasferta: il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Articoli correlati

Roma, divieto di trasferta confermato per i tifosi giallorossi: il Consiglio di Stato respinge il ricorsoCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito.

Leggi anche: Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina: il Tar respinge il ricorso dei tifosi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma divieto di trasferta il Consiglio...

Temi più discussi: Trasferte vietate ai tifosi della Roma sino al termine della stagione: il consiglio di Stato ha respinto il ricorso; Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato; Italia, Roma, Serie A e Nba: le ultimissime; La Serie A della Roma termina senza trasferte: respinto il ricorso di AIRC e UTR.

Trasferte della Roma, il Consiglio di Stato conferma il noLa giustizia amministrativa d'appello conferma la decisione del Tar sul ricorso delle associazioni di tifosi contro lo stop alle trasferte ... rainews.it

Pagina 1 | Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di StatoConfermata la decisione del Ministero dell'Interno che impedisce ai sostenitori giallorossi di seguire la squadra fuori casa in questa stagione ... corrieredellosport.it

Sospeso il giudizio, attesa la decisione del Consiglio di Stato facebook

La sentenza in commento del Consiglio di Stato, Sezione IV Sentenza n. 1199 del 16/2/2026, affronta una questione particolare che porrà sicuramente delle riflessioni in merito alle azioni che si avanzeranno nei confronti dell'Amministrazione in caso di d… x.com