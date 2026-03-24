Una città avvolta nel silenzio della notte è stata testimone dell’ultimo viaggio di una donna di 42 anni, identificata con le iniziali D.P., la cui vita si è interrotta bruscamente nel quartiere dell’ Eur. La vittima ha attraversato la Capitale, dal quartiere Nomentano fino a via dell’Elettronica, per compiere un gesto estremo che ha lasciato attonita l’intera comunità scolastica e cittadina. Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, quando gli operai di un cantiere edile, impegnati nella ristrutturazione dell’istituto, hanno scorto il corpo senza vita ai piedi della scala antincendio del liceo classico Francesco Vivona. Leggi anche: Roma, trovato il corpo di una ragazza in pigiama davanti a un liceo L’allarme è scattato intorno alle sette del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, chi era la donna di 42 anni trovata morta al Liceo Vivona: in auto di notte dal Nomentano all’Eur per suicidarsi

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