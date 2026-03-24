riviera basket blinda il primato in classifica

Nts Riviera Basket Rimini vince anche a Parma, rimane imbattuta e conquista la matematica certezza del primo posto al termine della regular season. In questo girone B di Serie B di basket in carrozzina, lo scontro tra Giocoparma e Nts poteva decidere tanto e così è stato, con i riminesi bravi a sopperire all’uscita di scena di Giustino per falli e al 42-30 locale di metà partita. Nella ripresa sono venuti fuori talento e organizzazione di NTS, con la gara di nuovo in equilibrio al 30’ (51-50, ottimo Marchionni) e con un finale tutto nel segno della determinazione dei riminesi. NTS ricaccia indietro diverse volte Parma e mantiene il minimo vantaggio fino al 70-73 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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