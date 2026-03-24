Un nuovo caso politico scuote i vertici dell’Unione europea e riaccende le tensioni tra Bruxelles e Budapest. Al centro della vicenda, rivelata dal The Washington Post, ci sarebbe un presunto passaggio di informazioni riservate tra il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó e il suo omologo russo Sergey Lavrov. Una circostanza che ha spinto la Commissione europea a chiedere chiarimenti formali al governo guidato da Viktor Orbán. Leggi anche: Meloni-Orban, tensione a Roma: “Serve buonsenso, non isolamento” Il caso politico a Bruxelles. La notizia, che parla di presunte comunicazioni riservate trasmesse durante riunioni a porte chiuse del Consiglio Ue, ha sollevato forte allarme tra le istituzioni europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rivelazione shock a Bruxelles: “Il ministro di Orbán è la talpa di Lavrov”

Articoli correlati

Orban: “la realtà sta bussando alle porte di Bruxelles”?? Chiunque affermi che il tempo non è dalla parte della Russia non osa o non vuole affrontare i fatti militari, economici, geografici e matematici...

Leggi anche: I quattro piani di Bruxelles per finanziare l’Ucraina, nonostante il veto di Orbán

Una selezione di notizie su Rivelazione shock

Argomenti discussi: Shock a Bruxelles: Il ministro di Orbán è la talpa di Lavrov; Il ministro ungherese che rivelava al telefono ai russi i segreti dell'Ue: l'inchiesta shock che scuote i palazzi di Bruxelles.

Rivelazione shock a Bruxelles: Il ministro di Orbán è la talpa di LavrovUn nuovo caso politico scuote i vertici dell’Unione europea e riaccende le tensioni tra Bruxelles e Budapest. Al centro della vicenda, rivelata dal The ... thesocialpost.it