Ritorna l’incubo del tarlo asiatico

Torna a Treviolo l’incubo del tarlo asiatico, l’insetto giunto in Italia dall’Asia nei primi anni del Duemila, che attacca dall’interno alcuni alberi come acero, betulla, ippocastano, pioppp, faggio carpino o tiglio. Gli ultimi controlli effettuati dall’Ersaf (ente regionale servizi agricoltura foreste) hanno rilevato la presenza di nuovi focolai e, come stabilito dalla legge, la presenza del parassita comporterà l’abbattimento e la cippatura delle piante considerate attaccabili nel raggio dei cento metri dagli alberi colpiti, per contenere la diffusione dell’insetto. In tutto, saranno oltre cento le piante da abbattere. Saranno rimosse entro fine maggio: a giugno, infatti, inizia il periodo di “sfarfallamento“ di questi parassiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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