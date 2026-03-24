Rita tragicommedia tra delicatezza e ironia al Pietro Aretino
Z Generation meets Theatre torna a raccontare il contemporaneo, a teatro, con lo spettacolo “Rita” prodotto da Ariateatro. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo con inizio alle ore 17:30 presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo. “Rita”, della drammaturga e regista catalana Marta Buchaca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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