Riscopriamo la Dieta Mediterranea Un modello riconosciuto dall’Unesco

Parlare di Dieta Mediterranea a scuola non significa ripetere l’elenco degli alimenti giusti o disegnare una piramide colorata. Significa entrare in un sistema culturale complesso, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, che intreccia agricoltura, paesaggio, convivialità e salute. È un modello che nasce dalla povertà ingegnosa delle comunità rurali del Mediterraneo e oggi si rivela sorprendentemente moderno di fronte alle sfide ambientali e sanitarie del nostro tempo. La Dieta Mediterranea non è una dieta dimagrante, ma uno stile di vita fondato su stagionalità, varietà, prevalenza di alimenti vegetali, uso dell’olio extravergine d’oliva, consumo moderato di pesce e limitato di carne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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