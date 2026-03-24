Il ministero della Salute ha segnalato un rischio botulino legato a un lotto di mousse al salmone prodotto dal marchio Land e distribuito da Eurospin. Di conseguenza, l'azienda ha deciso di ritirare volontariamente le confezioni interessate dal mercato per prevenire eventuali problemi di sicurezza. La comunicazione riguarda esclusivamente le confezioni appartenenti a quel lotto specifico.

A causa del rischio botulino per un lotto di confezioni di mousse al salmone col marchio Land, Eurspin è stato costretto a ritirare i prodotti dal mercato. Anche il ministero della Salute ha comunicato il pericolo microbiologico, pubblicando alcune informazioni utili sul proprio sito per riconoscere l’articolo. L’allarme europeo è stato lanciato dal Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, del dipartimento di Prevenzione dell’ulss 6 euganea, a seguito dei monitoraggi di routine effettuati nel padovano. I controlli avevano sottolineato un possibile rischio alimentare microbiologico in una confezione di mousse di salmone e il supermercato Eurospin ha ritirato dal commercio tutto il loto in ogni punto vendita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rischio botulino per la mousse al salmone, Eurospin ritira un lotto: l’allarme del ministero della Salute

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