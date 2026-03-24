Ripreso in un video l'incidente costato la vita a due donne travolte e uccise da auto al corso Garibaldi di Napoli

Nella serata di domenica 22 marzo, una telecamera di sorveglianza ha registrato l’incidente in cui due donne sono state investite e uccise da un’auto in corso Garibaldi, a Napoli. La vettura, una Mercedes, ha travolto le vittime, le quali sono state riprese mentre attraversavano la strada prima dell’impatto. La scena è stata catturata in modo chiaro dal video e sta al momento al vaglio delle autorità.

I momenti in cui, nella serata di domenica 22 marzo, le due donne sono state investite e uccise da una Mercedes, sono state immortalate in video da una telecamera di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, due donne travolte e uccise da un’auto in Corso Garibaldi. Secondo testimoni l’auto procedeva ad alta velocitàNapoli, 22 marzo 2026 - Due donne sono state travolte e uccise stasera a Napoli, in Corso Garibaldi. Napoli, due donne ucraine travolte e uccise su Corso GaribaldiDoppia tragedia su Corso Garibaldi: le vittime ucraine travolte da un’auto a noleggio, conducente positivo all’alcol test Tragedia ieri sera a... Una raccolta di contenuti su Ripreso in un video l 8217 incidente... Discussioni sull' argomento Anagni, la capretta e lo Stato che arretra: quando la giustizia smette di parlare alla coscienza civile; Controlli serrati nei campi rom di Napoli: rifiuti pericolosi e veicoli abbandonati a Poggioreale. Napoli, c’è un video choc dell’investimento mortale di corso Garibaldi. Il conducente è recidivoA Napoli un incidente mortale su corso Garibaldi ha coinvolto due sorelle ucraine. Un video testimonia l'accaduto. cronachedellacampania.it Sorelle investite e uccise da un imprenditore ubriaco, il video dell'incidente mortale a NapoliIl deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato le drammatiche immagini dell'incidente mortale di domenica sera al Corso Garibaldi di Napoli che ha provocato la morte di ... leggo.it A Napoli, in corso Garibaldi, fiori sull’asfalto nel punto in cui hanno perso la vita Zhanna e Oksana, travolte da un’auto. Europa Verde è scesa in piazza insieme alla comunità ucraina per ricordare le due donne e chiedere giustizia. Un momento di raccogliment - facebook.com facebook