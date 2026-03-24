Ripreso in un video l'incidente costato la vita a due donne travolte e uccise da auto al corso Garibaldi di Napoli

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 22 marzo, una telecamera di sorveglianza ha registrato l’incidente in cui due donne sono state investite e uccise da un’auto in corso Garibaldi, a Napoli. La vettura, una Mercedes, ha travolto le vittime, le quali sono state riprese mentre attraversavano la strada prima dell’impatto. La scena è stata catturata in modo chiaro dal video e sta al momento al vaglio delle autorità.

I momenti in cui, nella serata di domenica 22 marzo, le due donne sono state investite e uccise da una Mercedes, sono state immortalate in video da una telecamera di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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