Rinnovo pass parcheggi in città | proroga e nuovi orari pomeridiani

Brindisi Multiservizi estende la validità dei vecchi abbonamenti fino al 17 aprile e potenzia le aperture degli uffici per agevolare l’utenza BRINDISI –La Brindisi Multiservizi Srl ha emesso questa mattina una nota ufficiale riguardante il rinnovo dei pass residenti e degli abbonamenti per la sosta nelle aree contrassegnate dalle strisce blu. L’amministratore unico, Vittorio Notarpietro, ha disposto una serie di agevolazioni per permettere a cittadini e lavoratori di mettersi in regola prima della scadenza definitiva. Per facilitare il rilascio dei nuovi titoli di parcheggio, l’Ufficio parcheggi (situato al piano terra della sede legale in via Provinciale San Vito, 187) osserverà orari ampliati fino al 17 aprile 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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