Bologna, 24 marzo 2026 – L'aumento dei prezzi dell'energia a causa della guerra in Medio Oriente "rappresenta un fattore di shock senza precedenti". Anche per l'Emilia-Romagna. A dirlo è Davide Baruffi, assessore regionale al Bilancio, rispondendo oggi in Assemblea legislativa alle interrogazioni di M5s e Avs. Stranieri, corsa all’acquisto di case coloniche L’assessore Baruffi: “Provvedimento leggero e insufficiente”. Per questo motivo, Baruffi si dice preoccupato dal decreto "emergenziale e temporaneo" del Governo sul carburante, perché si tratta di un "provvedimento molto leggero, certamente insufficiente a fronteggiare la situazione, in una persistente assenza di strategia organica da parte dell'Europa e del Governo italiano, che ha affrontato la questione energetica in modo frammentario e senza un'agenda forte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rincaro choc sui carburanti, l’Emilia Romagna preoccupata e pressing di Federconsumatori: “Nessun controllo”

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