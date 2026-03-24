Rincari energia c' è preoccupazione in Regione Baruffi | Fattore di shock senza precedenti

Dall' Assemblea legislativa arriva la critica dura dell’assessore regionale al Bilancio sul decreto carburanti, bollata come misura insufficiente e senza strategia complessiva L’aumento dei prezzi dell’energia legato alla guerra in Medio Oriente "rappresenta un fattore di shock senza precedenti", anche per l’Emilia-Romagna. Così Davide Baruffi, assessore regionale al Bilancio, rispondendo oggi in Assemblea legislativa alle interrogazioni di M5s e Avs. Sul provvedimento, Baruffi ha aggiunto, che "non sono state coinvolte in alcun modo le Regioni" e che si tratta di "stanziamenti tra diversi Ministeri senza che ne sia stata spiegata la fisionomia". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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