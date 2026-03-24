rimini verona la rivincita brindisi in trasferta a cento

Domani sera si torna in campo per la 32ª giornata di questa maratona. Se il match-clou si gioca a Pesaro, sugli altri campi i riflettori sono puntati su Rimini dove arriva la Tezenis Verona: entrambe le formazioni si trovano a quota 36 in classifica, quindi si tratta di un confronto diretto che potrebbe dare un altro scossone al vertice della graduatoria. La Dole, dopo aver gettato alle ortiche la vittoria a Bologna sabato scorso, non può più sbagliare, pena finire fuori dalla zona playoff. Perché Livorno e Cividale, che sono in agguato a 34 punti hanno impegni alla portata e non dovrebbero avere problemi a prendersi la posta in palio: i labronici ospitano Pistoia, mentre i friulani ricevono Roseto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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