Rimini tiene | 42% del reddito va nell’affitto

A Rimini l’ accessibilità alla casa tiene meglio che altrove, ma resta un nodo da sciogliere: secondo il report House4All del?Sole 24 Ore, il 42% del reddito medio finisce nel canone d’affitto di un appartamento di 75 m², un dato sopra la soglia critica del 30%, ma più favorevole rispetto a molte città italiane. I dati mostrano una crisi diffusa, con forti differenze territoriali: tra le grandi città Napoli è la più critica (73%), seguita da Firenze (66%), Venezia (60%), Roma (56%) e Milano (52%), tutte oltre la soglia critica del 30% indicata dagli esperti. Rimini registra un dato relativamente positivo: il 42% del reddito medio, migliore di molte altre realtà anche regionali, mentre Riccione tocca l’88%, Bologna il 51% e Santarcangelo di Romagna il 45%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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