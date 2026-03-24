Rimborsi agli amministratori Sì all’uso di mezzi personali

L’amministrazione comunale cambia anche le regole dei rimborsi per sindaco, assessori e altri funzionari pubblici. Più che un cambiamento si tratta di un adeguamento della norma: oltre all’uso delle auto di servizio e all’uso dei mezzi pubblici gli amministratori potranno anche usare mezzi personali: "Sia chiaro, i rimborsi in questione non dovranno superare l’ammontare di quanto previsto dai regolamenti ordinari" ci ha tenuto a precisare l’assessore Antonella Andreoli che poi ha aggiunto: "Vogliamo soltanto fornire uno strumento in più, cercando di ottimizzare i costi". Una delibera votata e approvata dalla maggioranza ieri in commissione, anch’essa pronta a sbarcare in consiglio comunale per l’approvazione definitiva a cui l’opposizione ha presentato la sua astensione, come da copione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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