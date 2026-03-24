Rigore Pavlovic-Simeone Open VAR | Decisione corretta Revisione troppo lunga

Durante la trasmissione 'Open VAR', un membro del Comitato Arbitrale Nazionale ha confermato che il rigore assegnato durante la partita tra Milan e Torino è stato deciso correttamente. È stata anche evidenziata una lunga revisione video, ma la decisione di fischiare il fallo tra Pavlovic e Simeone è stata mantenuta.

Come ogni martedì, sui canali di 'DAZN' è andato in onda la nuova puntata di 'Open VAR'. Ospite di Federica Zille in rappresentanza dell'AIA c'era Mauro Tonolini, componente della CAN, che ha analizzato i principali casi arbitrali della 30^ giornata di Serie A. Non poteva mancare, ovviamente, una spiegazione sul rigore concesso al Torino per il fallo di Pavlovic ai danni di Simeone. Sala VAR in diretta (prima dei replay): "Qua nulla per me, fammi vedere come sfila. Forse un colpo al volto". Sala VAR dopo i primi replay: "Secondo me c'è pure poca consistenza. Il braccio (Pavlovic, ndr) glielo mette e lo prende. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rigore Pavlovic-Simeone, Open VAR: “Decisione corretta. Revisione troppo lunga” Articoli correlati Rigore Juve Cremonese, De Marco a Open VAR: «Locatelli va sul pallone, giusto toglierlo». Corretta la decisione di FelicianiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Gol Krstovic Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR: «Non c’è fallo di Sulemana su Dumfries, contatto regolare e decisione corretta!» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rigore Pavlovic Simeone Open VAR... Temi più discussi: Milan-Torino, moviola: rigore Pavlovic-Simeone. Allegri: Smetto di allenare; Pavlovic-Simeone come Parisi-Gimenez, furia Allegri: Io ci provo a stare calmo ma così smetto di allenare; Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan - Torino; Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-Torino. Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-TorinoProteste in Milan-Torino. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri hanno ospitato i granata nel match valido per la 30esima giornata di campionato, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitra ... adnkronos.com Pavlovic su Simeone come Parisi su Gimenez? Marelli: L'episodio è simileHa fatto discutere il rigore assegnato ieri al Torino nella sfida di San Siro contro il Milan, poi vinta per 3-2 dai rossoneri. L'episodio in questione ha ricordato molto il penalty fischiato ... firenzeviola.it “Rigore del Torino Si capisce poco… Nell’occasione del rigore concesso ai granata, si capisce davvero poco dal live: non viene mostrata l’immagine frontale, ma sembra che Pavlovic (che viene anche ammonito) colpisca Simeone sul viso con una manata. - facebook.com facebook #Milan, Strahinja #Pavlovic a #DAZN: “Un grande gol, ma un gol fortunato. Rigore Non ho visto #Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…” #MilanTorino x.com