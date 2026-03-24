Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, è stato assegnato un rigore alla Juventus. Un esperto di VAR ha confermato che il tocco di braccio di un giocatore del Sassuolo è presente e che la decisione dell’arbitro di concedere il penalty è corretta. Ha anche spiegato quale fosse la difficoltà principale nel valutare l’azione.

Rigore Juve Sassuolo, Tonolini ai microfoni di Open Var ha analizzato la vicenda confermando come la decisione dell’arbitro è corretta. L’analisi degli episodi arbitrali continua a essere uno dei temi caldi del campionato, e l’ultima puntata di Open Var ha fatto luce su uno dei momenti più discussi del weekend. Al centro del dibattito troviamo il rigore Juve Sassuolo, una decisione che ha richiesto un lungo consulto tecnologico prima di essere convalidata sul campo dall’arbitro Marchetti. Per fare chiarezza sulla dinamica, è intervenuto Andrea Tonolini, che ha spiegato minuziosamente i passaggi che hanno portato all’assegnazione del penalty. Secondo l’esperto, il punto cruciale non riguardava tanto la posizione dell’arto, quanto l’effettiva deviazione della sfera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rigore Juve Sassuolo, Tonolini a Open VAR: «Il tocco di braccio di Idzes c’è, corretta la decisione. Ma ecco qual era la difficoltà maggiore»

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