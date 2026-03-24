Rigettata la perizia sulla credibilità di Manuela Bianchi la criminologa Catania | Non era un profilo personologico

La Corte d'Assise di Rimini ha respinto la perizia sulla credibilità di Manuela Bianchi, ritenendola non compatibile con il profilo personologico. La decisione è arrivata dopo un’udienza in cui si è discusso dell’analisi realizzata dalla criminologa, che non ha convinto i giudici. L’udienza si è conclusa con il rigetto della relazione, nel contesto del processo contro un uomo accusato dell’omicidio di una donna.

La professionista replica alle opposizioni emerse durante il processo a carico di Louis Dassilva: "Le accuse di violazione deontologica sono false, valuterò ogni iniziativa opportuna a tutela della mia professionalità” Dopo il colpo di scena in aula, quando la Corte d'Assise di Rimini nel corso del processo a Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli ha rigettato la perizia della difesa del metalmeccanico senegalese firmata dalla dottoressa Roberta Catania, è la stessa psicologa forense, criminologa e consulente del pool di difensori a replicare alle accuse, più o meno velate, che le sono state addebitate. La consulenza... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Pierina, si torna in aula: sotto la lente finisce il ‘profilo’ di Manuela BianchiRimini, 23 marzo 2026 – Sarebbe dovuto essere per Dassilva il giorno per dire alla Corte d’Assise la propria verità. Leggi anche: La verità dell’amica di Manuela Bianchi: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo” Contenuti utili per approfondire Manuela Bianchi Discussioni sull' argomento IL VIDEO | L'avvocato Fabbri: Terminati i testimoni del pubblico ministero non c'è traccia di colpevolezza per Dassilva; Brutta giornata per Dassilva, la Corte d'Assise dichiara inammissibile la testimonianza di un suo perito di parte. Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo palazzo ... fanpage.it Pierina, si torna in aula: sotto la lente finisce il ‘profilo’ di Manuela BianchiL’omicidio di via del Ciclamino: dopo lo slittamento della deposizione dell’imputato, è previsto l’ascolto di due agenti di squadra mobile e a seguire i consulenti della difesa di Dassilva che si conc ... ilrestodelcarlino.it Omicidio Pierina. Oggi si è tenuta la dodicesima udienza a carico di Louis Dassilva. Questa mattina sentiti in aula due agenti della squadra mobile che hanno seguito le indagini. Nel mirino della difesa di Dassilva la versione di Manuela Bianchi. Il commento d - facebook.com facebook Caso #PierinaPaganelli, c'è la svolta processuale: Manuela #Bianchi si costituirà parte civile #18marzo #iltempoquotidiano x.com