Rifornivano di droghe leggere e cocaina la Napoli bene | in manette in 6

Sei persone, di età tra i 35 e i 50 anni, sono state arrestate con l’accusa di aver costituito un’associazione dedita al traffico di droghe leggere e cocaina. L'indagine ha portato all’esecuzione di provvedimenti restrittivi e al sequestro di sostanze stupefacenti, che sarebbero state distribuite in alcune zone della città. Le autorità hanno coordinato le operazioni nelle ultime ore.

In manette sei persone, età compresa tra i 35 e 50 anni, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Due sono finiti in carcere, quattro agli arresti domiciliari. Al vertice un pregiudicato con precedenti specifici che “svolgeva funzioni di promotore, organizzatore e finanziatore dell’intera attività”. Il rapporto con gli acquirenti e il rifornimento della sostanza ai pusher erano curati da un unico individuo, mentre gli altri si occupavano di nascondere, custodire, stoccare e confezionare le dosi. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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