Roma, 24 marzo – L’esito dell’ultima consultazione sulla riforma della magistratura non è solo un dato numerico, ma un manifesto politico che sembra uscito direttamente dalle pagine di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Mentre il dibattito pubblico è stato abilmente deviato verso una generica “riforma della giustizia”, la realtà dei fatti ci riconsegna una verità più circoscritta e amara: si è votato sulla struttura del potere giudiziario e il risultato è la vittoria dello status quo. La semantica dell’inganno: magistratura vs giustizia. È fondamentale partire da una distinzione terminologica che è, in realtà, sostanza politica. Non si è votato... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Riforma della magistratura: la vittoria del gattopardo che blinda il potere

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