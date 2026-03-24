Ricostruzione dei ponti di Boncellino e Sant' Agata | Entro maggio la progettazione esecutiva delle infrastrutture

Il punto in Regione, con la consigliera Proni (Pd) che chiedeva "tempi certi e coperture finanziarie per i due ponti". Due opere da 80 milioni complessivi Garantire tempi certi sui lavori e sulla copertura finanziaria per il rifacimento del ponte ferroviario di Boncellino e di quello di Sant’Agata sul Santerno: la Regione acquisisca dagli enti competenti, a partire dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Rete ferrovie italiane (Rfi), le informazioni aggiornate. È l’oggetto di un’interrogazione immediata in Aula di Eleonora Proni (Partito democratico) che ha ricordato come durante le alluvioni del maggio 2023, uno dei principali punti critici sia stato individuato nel ponte ferroviario sul Lamone, in località Boncellino a Bagnacavallo, che, ostacolando il flusso della piena, ha causato l’allagamento del centro abitato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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