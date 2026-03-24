Il presidente della squadra ha annunciato il ritorno di Gigi Fresco come allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e immediatamente efficace. Gigi Fresco aveva lasciato il ruolo di allenatore in precedenza e ora è stato richiamato per guidare nuovamente la squadra. La società ha confermato questa scelta senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Gigi Fresco torna a sedersi sulla panchina della Virtus Verona. Il tecnico, anche presidente del club, ha deciso di tornare alla guida tecnica della squadra dopo che, lo scorso 5 marzo, aveva fatto un passo indietro. A comunicarlo è il club che in una nota spiega: "Considerato che sono venuti a mancare i motivi per cui aveva scelto di ridimensionare la propria posizione, Gigi Fresco torna a ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra". Il tecnico sarà quindi affiancato da Tommaso Chiecchi che tornerà a vestire i panni di vice e "proseguirà il proprio lavoro al suo fianco nel percorso della compagine rossoblù e nel perseguimento degli obiettivi stagionali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ribaltone in casa Virtus Verona: Gigi Fresco torna in panchina

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