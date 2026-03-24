Revisione del tariffario Suap del Comune il plauso di Confartigianato Palermo

Confartigianato Palermo ha commentato positivamente la decisione dell’Amministrazione comunale di Palermo di aggiornare il tariffario dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in particolare riguardo ai diritti di istruttoria e di segreteria. La revisione riguarda le tariffe applicate per le procedure amministrative legate alle attività produttive. La modifica è stata annunciata dall’amministrazione cittadina e riceve il gradimento dell’associazione.

Confartigianato Palermo esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Palermo di procedere alla revisione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive. La rimodulazione delle tariffe rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti delle imprese e delle attività artigiane, soprattutto per quanto riguarda l’alleggerimento dei costi iniziali, favorendo una corretta mappatura del tessuto economico e riducendo gli oneri burocratici a carico degli operatori economici. Positiva anche la scelta di riorganizzare il tariffario sulla base della complessità delle pratiche, introducendo criteri più equi e trasparenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Si è formato il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori Confartigianato Imprese PalermoDefinire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato... Confartigianato Palermo organizza l'assemblea dei fotografi di Palermo il 26 gennaioUn confronto aperto sulle prospettive future di una professione che non è solo artigianato, ma anche capacità di rendere eterni i ricordi. Contenuti utili per approfondire Revisione del tariffario Suap del... Temi più discussi: Approvazione revisione tariffario diritti segreteria – Dichiarazione presidente VI commissione consiliare; Suap, più trasparenza e tariffe ridotte: pratiche a partire da 50 euro; Revisione dei tariffari SUAP a Palermo, Zacco: ''Un segnale concreto per le imprese''; Suap Palermo, tariffe ridotte e più trasparenza: nuove pratiche da 50 euro. Suap Palermo, tariffe ridotte e più trasparenza: nuove pratiche da 50 euroVia libera dalla Giunta comunale di Palermo alla revisione del tariffario dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap). Il provvedimento, approvato su proposta dell’assessore alle Attività ... msn.com Tariffario diritti di segreteria e istruttoria, la giunta Lagalla approva la deliberaIl provvedimento rappresenta un intervento organico volto a semplificare il rapporto tra Pubblica amministrazione e sistema produttivo ... ilsicilia.it A Burcei il 60,49% dei votanti ha detto Sì alla legge Nordio. Si tratta del paese di Beniamino Zuncheddu, il pastore assolto per la strage di Sinnai dopo la revisione del processo e tornato in libertà dopo 33 anni di ingiusto carcere. L'articolo completo nel prim - facebook.com facebook Le Nuove #IndicazioniNazionali richiedono una revisione del curricolo verticale. Tuttoscuola in un #webinar gratuito tradurrà la normativa in progettazione didattica efficace e coerente. Un’occasione da non perdere! tuttoscuola.com/nuove-indicazi… x.com