Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli torna a sognare e lo fa con numeri e risultati che cambiano gli equilibri del campionato. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, gli azzurri hanno ribaltato le prospettive nel giro di poche settimane, riaprendo una corsa che sembrava ormai chiusa. Otto punti di vantaggio sul quinto posto e sette di ritardo dalla vetta: uno scenario impensabile fino a poco tempo fa, come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, che certifica la crescita della squadra di Conte. La vittoria di Cagliari, la quarta consecutiva, si è rivelata uno spartiacque decisivo, evidenziato ancora da Marco Azzi su la Repubblica Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte, lo psicologo dello scudetto. Niente stress e pressione sull’Inter”

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