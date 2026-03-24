Relazioni intime italiani sempre più audaci | boom dei rapporti a tre ma vince la coppia stabile

Negli ultimi tempi, sono aumentati i rapporti a tre tra gli italiani, anche se la maggior parte preferisce comunque rimanere fedele a una coppia stabile. I dati indicano un incremento delle relazioni più aperte e sperimentali, ma al contempo la coppia tradizionale mantiene la sua prevalenza. La tendenza generale mostra una maggiore libertà nel comportamento sessuale, senza però sostituire le relazioni consolidate.

Sesso più libero, ma la coppia resiste. Gli italiani sperimentano di più, osano di più, ma alla fine scelgono ancora la stabilità. È questa la fotografia sorprendente che emerge dal nuovo rapporto del Censis sui costumi sessuali. Come è cambiato il sesso degli italiani negli ultimi 25 anni?. Negli ultimi decenni si è registrata una vera rivoluzione. Secondo il rapporto “Il piacere degli italiani”, oggi il sesso è vissuto con maggiore libertà e meno tabù. Il dato più eclatante del rapporto Censis riguarda i rapporti a tre o con più persone: tra le donne si passa dallo 0,7% nel 2000 al 6,8% nel 2025. tra gli uomini dal 3,2% al 20,1%. Numeri che raccontano un’Italia più aperta alla sperimentazione, lontana dagli schemi rigidi del passato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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