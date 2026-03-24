Reginaldo | La mano di Conte sgocciolava sangue e la vena gli usciva Lui ancora urlava

Durante un episodio nello spogliatoio di una squadra di calcio, un testimone ha riferito che il tecnico si ferì a sangue mentre urlava ai giocatori tra il primo e il secondo tempo. Secondo la testimonianza, la ferita causò del sangue e una vena visibile. L'allenatore continuò a gridare, mentre la scena veniva descritta come una trasfigurazione.

Reginaldo racconta la trasfigurazione di Antonio Conte nello spogliatoio del Siena tra primo e secondo tempo: il tecnico si ferì a sangue mentre urlava alla squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leo Gassman a Sanremo 2026: la vena intima e “naturale” dell’autore romanoLeo Gassmann sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Naturale": l'esordio, tra i Big, con... Antonio Conte sul malore di Banda in Napoli-Lecce: “Ho visto la mano sul petto”Il tecnico del Napoli ha raccontato il pathos di quei momenti nell'intervista del post partita: "Sta aspettando anche un bambino, auguriamo il meglio... Contenuti e approfondimenti su Reginaldo 8220 La mano di Conte... Reginaldo: La mano di Conte sgocciolava sangue e la vena gli usciva. Lui ancora urlavaReginaldo racconta la trasfigurazione di Antonio Conte nello spogliatoio del Siena tra primo e secondo tempo: il tecnico si ferì a sangue mentre urlava ... fanpage.it Reginaldo su Conte: «Al Siena si tagliò la mano tanto era furioso. Gocciolava sangue ma continuava a sgridarci»«Antonio Conte ti fa stare bene fisicamente, ma chiede tanto ai suoi calciatori». Parola di Reginaldo, attaccante che il 31 luglio compirà 42 anni e che da gennaio gioca col Catona Calcio, in Prima ... corriere.it