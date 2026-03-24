VENEZIA - Il leghista Alberto Stefani, presidente della Regione, si è fermato al commento sull’affluenza prima dello spoglio: «Quando c’è partecipazione non si può che essere felici, qualsiasi sia il risultato di questo referendum, perché significa che il risultato sarà stato legittimato dalla partecipazione popolare». Invece il dem Giovanni Manildo, capogruppo dell’opposizione, ha atteso l’esito della consultazione per poter esultare: «I cittadini hanno espresso un messaggio inequivocabile in difesa della Carta costituzionale. Quando si decide di intervenire sui pesi e contrappesi della nostra democrazia, la via non può essere quella delle prove di forza, ma quella di un confronto serio, approfondito e, soprattutto, condiviso». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, Zaia: «L?esito pone domande sul rapporto tra i territori». Manildo: «Messaggio chiaro»

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