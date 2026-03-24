Referendum | vince il NO con il 53,2% I risultati regione per regione

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La  Costituzione  resta invariata. Gli italiani con più di  15,084 milioni di voti  (53,23%) fanno prevalere il  NO  alla  riforma costituzionale della giustizia, approvata con doppia lettura in Parlamento dal  centrodestra.  Resta da scrutinare una sola sezione a Sassari. L' affluenza in Italia  è stata del 58,93%, ma solo del 28,53% tra gli  italiani all'estero. Complessivamente l' affluenza  è stata del 55,70%. Referendum: i risultati regione per regione . In  Italia  il  NO  vince dappertutto tranne in  Veneto  (il  SÌ  ha il 58,41%), in  Friuli Venezia Giulia  (54,47% di  SÌ ) e in  Lombardia  (il  SÌ  ha il 53,56%). Il centro e... 🔗 Leggi su Agi.it

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