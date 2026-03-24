Il referendum ha dato i suoi verdetti. Con un’alta affluenza alle urne nello scorso weekend, gli elettori hanno dichiarato il loro no alla riforma della Giustizia. Ci sono però dei distinguo anche a carattere geografico. E’ stato un voto ampiamente politicizzato per via delle tante dichiarazioni in campagna elettorale da parte della coalizione di governo e dell’opposizione. Referendum, vince il no. Il ‘no’ vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa, con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di elettori: quasi 2 milioni in più dei ‘sì’, che si fermano al 46,75%. ‘No’ avanti in tutte le regioni tranne Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Referendum, vince ampiamente il no. Nel Nord prevale il sì

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