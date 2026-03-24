A urne chiuse il risultato si palesa rapidamente, già nel corso del pomeriggio: il No prevale con il 53,7 per cento dei voti nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che va quindi in soffitta prima ancora di essere effettivamente varata. Una consultazione che ha visto segnali positivi sul fronte dell’affluenza alle urne, arrivata a sfiorare il 59 per cento degli aventi diritto, in netta controtendenza rispetto alle ultime tornate referendarie. Il risultato è stato trascinato soprattutto dalle grandi città: nella Capitale, dove il no ha sfondato quota 60 per cento e il sì ha vinto solo in uno dei 15 Municipi, quello di Roma Nord. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, trionfa il No con il 53,7 per cento. Decisiva la spinta di grandi città, donne e giovani

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