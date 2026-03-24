Referendum Ternullo Fi | Ha inciso negativamente la strumentalizzazione politica

Da cataniatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il popolo è sovrano e la sua volontà va rispettata senza riserve. Questo è il fondamento della democrazia e noi, da democratici, non possiamo che inchinarci al risultato delle urne. Detto questo, non posso nascondere la mia amarezza. L'Italia ha perso una grande occasione per riformare davvero la giustizia, per renderla più equa, più rapida, più vicina ai cittadini”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. “Quello che ha pesato negativamente su questo referendum è stata la strumentalizzazione politica che ne è stata fatta - conclude-. Una parte del fronte del No ha trasformato una riforma di civiltà giuridica in un attacco alla Presidente Meloni, in uno scontro politico fine a sé stesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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