Il No blocca la modifica costituzionale e riaccende il dibattito sulle riforme. Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con una netta vittoria del No, che supera il 54% dei voti, contro il 46% del Sì. Un risultato che blocca definitivamente la modifica costituzionale voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni e lascia invariato l’attuale assetto della magistratura. L’affluenza, vicina al 59%, segna una partecipazione significativa, con un ritorno alle urne soprattutto da parte dei più giovani. Il dato conferma come il voto abbia assunto fin da subito una dimensione non solo tecnica, ma fortemente politica. Una riforma che divideva il Paese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum sulla giustizia, vince il No: stop alla riforma del governo

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