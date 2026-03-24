Referendum sulla giustizia nel Lecchese vince il sì | le reazioni dei partiti e i risultati

Dal centrodestra che esulta per il dato provinciale e guarda alle amministrative, al campo del no che festeggia la vittoria nazionale. La tabella completa con le percentuali di tutti gli 84 comuni della provincia Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura ha restituito una provincia di Lecco divisa ma con un'identità chiara: il sì ha prevalso nel 77 comuni su 84, con una media provinciale del 55,30%, in netta controtendenza rispetto al dato nazionale dove ha vinto il no con oltre il 54% dei voti. I risultati definitivi per la provincia indicano 93.550 voti favorevoli alla riforma e 75.614 contrari, su un totale di 170. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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In pochi sanno che oltre al #referendum si votava anche per le suppletive alla Camera in due collegi del Veneto. Entrambi dominati dal centrodestra. Ma la novità interessante è la presenza, per la prima volta sulla scheda, di @ora_italia. Al momento con il 4% x.com