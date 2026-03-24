Referendum sulla giustizia l' avvocato Acone | Il Foro ha perso la sua anima Ripartiamo dall' etica

Da avellinotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il penalista denuncia il degrado del confronto nella campagna referendaria e lancia un appello alla deontologia professionale come fondamento imprescindibile dell'avvocatura C'è stato un referendum. E come spesso accade in Italia, la campagna ha lasciato qualcosa dietro di sé: parole di troppo, toni sbagliati, qualche ferita nei rapporti tra persone che poi, il giorno dopo, si ritrovano a condividere gli stessi corridoi. L'avvocato Alberto Maria Acone lo dice con misura, nella sua veste — come precisa lui stesso — «di giurista e di operatore del diritto». Non discute il risultato, che rispetta «in quanto espressione della volontà popolare». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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