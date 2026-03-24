Da ieri qualcosa è cambiato nel nostro panorama politico. Qualcosa che fa tremare chi governa e fa godere chi vorrebbe governare. Ma c’è chi gioisce per sbaglio. Si dica quel che si vuole: questo è stato, prima di tutto, un referendum politico. Una misurazione di forza tra Giorgia Meloni e il popolo italiano. In pratica, la “Shirley Temple della Garbatella” voleva farsi un bagno di gloria, ma si è fatta una doccia di ben altro tipo. Perché? Per un dato chiaro e limpido. Se alle elezioni politiche l’attuale maggioranza aveva preso circa dodici milioni di preferenze, questa volta è stata presa a schiaffi da quindici milioni di italiani, ovvero tre milioni in più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum shock, Meloni travolta: tre milioni di italiani in più la bocciano e cambia tutto (anche nella maggioranza)

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