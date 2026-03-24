Referendum scrutatori puliscono la scuola dopo il voto | Così i bimbi ritrovano un ambiente pulito

Durante lo scrutinio di un referendum in una scuola elementare di una frazione di Arezzo, alcuni scrutatori hanno deciso di pulire vetri e aule durante una pausa. L'intervento è stato effettuato con l'intento di restituire agli studenti ambienti più puliti e ordinati al termine delle operazioni di voto. L'episodio si è verificato nel contesto di un seggio allestito presso l'edificio scolastico.

Nella frazione di Olmo, ad Arezzo, alcuni scrutatori impegnati in un seggio allestito in una scuola elementare hanno scelto di pulire vetri e aula durante una pausa delle operazioni di voto, con l'obiettivo di riconsegnare spazi ordinati agli alunni al rientro in classe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Referendum, quanto mi costi. Scrutatori, schede, voto all’estero: tutte le spese che sosteniamoRoma, 22 marzo 2026 – Mentre il dibattito politico si infiammava sulla separazione delle carriere e la riforma del Csm, la macchina burocratica dello... Scrutatori al voto: Benevento si prepara al referendum sulla giustiziaIl 26 febbraio a Benevento si compie un passo cruciale per il referendum sulla giustizia, ma cosa succederà dopo la nomina degli scrutatori? La... Contenuti utili per approfondire Referendum scrutatori puliscono la... Temi più discussi: Roma, domenica e lunedì al voto per il referendum 1,5 milioni di elettori. Aperti oltre 2.600 seggi; Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori; Nominati gli scrutatori per il referendum del 22 e 23 Marzo 2026; Referendum, quanto mi costi. Scrutatori, schede, voto all’estero: tutte le spese che sosteniamo. Referendum, scrutatori puliscono la scuola dopo il voto in una frazione di ArezzoSuccede a Olmo, frazione di Arezzo, durante una pausa delle operazioni elettorali. Così i bimbi ritrovano un ambiente pulito ... gonews.it Referendum, scrutatori si mettono a pulire la scuola dopo il votoScrutatori al referendum hanno pulito la scuola che ha ospitato il seggio, in modo da far trovare un ambiente pulito ai bambini al ritorno sui banchi. (ANSA) ... ansa.it Col voto del referendum c’è stato l’inizio di una primavera politica dopo l’inverno delle destre: è stata punita l’arroganza di un governo che voleva distorcere la democrazia x.com Tele Club Italia. . #CampaniaOggi- Referendum, è Napoli la capitale del NO - facebook.com facebook