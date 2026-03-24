La segretaria delPartito democratico, Elly Schlein, in un intervista allaRepubblicacommenta la vittoria del No del referendum sulla giustizia. UnNo:“a chi ha provato a stravolgere la Costituzione, a mettere in discussione l’equilibrio dei poteri che sono l’architrave della nostra democrazia,a chi anziché preoccuparsi della gigantesca questione economica e sociale che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese“, dice il segretario del Pd. “Quando l’affluenza sfiora il 60% non si può non vedere il forte messaggio politico indirizzatoinnanzitutto al governo, che ha tentato di modificare da solo la Costituzione, imponendo alParlamento un testo blindato, senza alcuna possibilità di emendarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Schlein: “Non si può non vedere il forte messaggio politico”

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