Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto in Regione Campania in occasione del referendum. Ha affermato che la regione si distingue per aver registrato la percentuale più alta di voti contrari a livello nazionale. Ha inoltre dichiarato di essere orgoglioso del risultato e di rivendicarne il valore.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Siamo molto orgogliosi e rivendichiamo il risultato ottenuto in Regione Campania, la prima d’Italia in termini percentuali di risultato per il No. Napoli è la prima città con addirittura il 75% di voto contrario a questa riforma. La Campania ha fatto da traino al risultato importante del Mezzogiorno e ha dato un contributo fondamentale alla mobilitazione in tutto il Paese”. Lo ha detto Piero De Luca, segretario del Pd in Campania, commentando il risultato del referendum. “In queste settimane – ha detto De Luca – si sono mobilitati i nostri dirigenti, gli amministratori e i segretari di circolo, i consiglieri e assessori che voglio ringraziare per l’impegno nello spiegare spiegato le ragioni di merito della nostra contrarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, Piero De Luca: “Campania traino importante per la mobilitazione del Paese”

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